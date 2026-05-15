Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.
Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.
Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?