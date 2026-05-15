İstanbul\'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.

HAYASIZ HAREKETLER YAPTI

Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.

2 BOYACI GÖZALTINDA

Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.