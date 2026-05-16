İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı

16.05.2026 14:23
Kadının WhatsApp grubuna Türkçe harflerle yazdığı "Tatildeyim" mesajı cinayeti aydınlattı. Gözaltına alınan ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Erkan B, kadını arabada köpek tasmasıyla boğduğunu, cesedini parçaladığını, bu şekilde 2 gün araçta beraber kaldıklarını daha sonra cesedi Kırşehir'e götürüp orada gömdüğünü itiraf etti. Erkan B. dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Darıush Tahbaz Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dayısının kızı olan İran uyruklu Farkhundeh Ghaem Maghami' den (68) 11 Nisan'dan bu yana haber alamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp ihbarı üzerine harekete geçti. İranlı kadının yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da yaşadığı, Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. 

EVE GİREN EKİPLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

İranlı kadını evinde yapılan çevreye yapılan sorgulamada kadının kendi halinde bir yaşamının olduğu kira, fatura ve aidatlarının düzenli ödediği öğrenildi. Araştırmalar kapsamında İranlı kadının evinde arama yapıldı. Yapılan yemeklerin öylece bırakıldığı ve bozulduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri çalışmalarını genişletti.

"TATİLDEYİM" MESAJI CİNAYETİ AYDINLATTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda, İranlı kadının yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını Türkçe'yi gayet güzel konuşabildiğini ancak Türkçe yazamadığını öğrendi. Bunun üzerine İranlı Farkhundeh'nin 18 Nisan'da apartmanın WhatsApp grubuna Türkçe harflerle "Tatildeyim" yazması ekiplerin dikkatini çekti. İranlı kadının çağrı geçmişini inceleyen ekipler, yaptığı HTS araştırmalarında son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. (49) olduğunu belirledi. Erkan B.'yi de incelemeye başlayan ekipler izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin 14 Nisan'da kadını evinden aldığı ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.

KÖPEK TASMASIYLA BOĞUP PARÇALARA AYIRMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gözaltına aldığı Erkan B.'yi ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Burada sorgulaması yapılan Erkan B., ilk etapta yapılan sorgulamada suçlamaları reddetti. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen deliller ışığında şüpheli Erkan B.'nin ifade alındığı sırada, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, İranlı Farkhundeh ile gönül ilişkisinin olduğunu söylediği, bu nedenle arada buluşup yemek yediklerini, 14 Nisan'daki son görüşmelerinde ise ikili arasında araçta çıkan tartışma sonrası kadını, kadına ait olan köpeğinin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

2 GÜN ARAÇTA KALMIŞLAR

Şüphelinin ayrıca cesedi aracın arka koltuğuna koyduğu daha sonra yine araç içinde parçalara ayırıp poşete koyduğunu, ardından 2 gün boyunca araçta beraber kaldıkları öğrenildi.

CESEDİ KIRŞEHİR'DE BULUNDU

17 Nisan'da Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir yerleşim yerinde bulunan sokak köpekleri, topraktaki cesedin kokusunu alıp oraya gidince topraktan insan uzuvlarının çıktığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sokak köpeklerinin bulduğu insana ait uzuvların İranlı kadına ait olduğu anlaşıldı. İranlı kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve pazartesi günü ailesine teslim edilecek.

ARALARINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ VAR

68 yaşındaki İranlı kadının öldürülmesi olayına ilişkin şüpheli Erkan B.'nin önceki işlediği suçlardan denetimli serbestliğinin bulunduğun, İranlı kadınla gönül ilişkisinin olduğu aynı zamanda kendisinin bir de nikahlı eşinin olduğu öğrenildi. 

1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliye eşliğinde yapılan yer gösterimi ile cinayetin sır perdesi aralanırken olayla bağlantısı olduğu öğrenilen Mesut A., ve Sedef G.' de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Gündem, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

