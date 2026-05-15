TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu

15.05.2026 15:34
TBMM'de stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin yürütülen davada meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığa istenen cezalar belli oldu. Savcı, sanıklara "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının üçüncü duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları salonda yer aldı. Dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Mahkeme hakimi dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini ifade ederek tutuksuz sanık Çetin'e söz verdi. Çetin, suçsuz olduğunu dile getirerek, beraatini istedi. 

"CİNSEL AMAÇLI DEĞİL, MUHABBET AMAÇLI MESAJ ATTIM"

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Beşlioğlu, "İfademi tekrarlıyorum. Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"KENDİSİNE DOKUNMADIM"

SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık İlker, "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. Çoluk çocuğum perişan oldu" iddiasında bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluktaki sürelerinin göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mağdur kız çocukların annelerinden E.D. ve S.U ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sanıklar Recep Seven, İbrahim Beşikçioğlu ve Ramazan Çetin tahliyelerini talep etti.

İŞTE SANIKLARA İSTENEN CEZALAR

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ardından ara kararını veren hakim sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı taraflara süre verdi.

Sonraki duruşma 5 Haziran'a ertelendi. 

Kaynak: İHA

