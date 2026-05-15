Jose Mourinho\'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Adı son dönemde Benfica ve Real Madrid ile anılan Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BENFICA TEKLİF YAPTI”

Portekizli teknik adam, Benfica’dan teklif aldığını doğruladı. Mourinho, “Benfica’nın teklifini çarşamba günü aldım. Menajerime iletildi ancak görmek, analiz etmek veya konuşmak istemedim. Bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım” ifadelerini kullandı.

“BENFICA HERKESTEN BÜYÜK”

Tecrübeli çalıştırıcı Benfica hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Mourinho, “Benfica benden, herhangi bir teknik direktörden, oyuncudan veya başkandan çok daha büyük” dedi.

REAL MADRID İDDİALARINA YANIT

Jose Mourinho, hakkında çıkan Real Madrid iddialarıyla ilgili de konuştu. Portekizli teknik adam, “Menajerim bana Real Madrid’den teklif geldiğini söylemedi” ifadelerini kullandı.

ARBELOA SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid’de teknik direktörlük yapan eski öğrencisi Alvaro Arbeloa hakkında da konuşan Mourinho, duygusal ifadeler kullandı. Başarılı teknik adam, “Oyuncum olduğu dönemde bana canını ve ruhunu veren insanlardan biriydi. İşlerin onun için iyi gitmesini istiyorum” dedi.

“OYUNCU OLMAK DAHA KOLAY”

Mourinho ayrıca teknik direktörlüğün zorluklarına da değindi. Tecrübeli isim, eski öğrencilerine şakayla karışık şekilde “Birkaç yıl bekleyin, kaç beyaz saçınız çıkacak görün. O zaman oyuncu olmanın daha kolay olduğunu anlayacaksınız” dediğini anlattı.