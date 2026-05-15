İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva\'dan açıklama

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bernardo Silva, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona ile anılan Portekizli yıldız, belirsizliğin bir an önce son bulmasını bekliyor.

''KAFAM RAHAT GİTMEK İSTİYORUM''

Transfer sürecinin uzayarak milli takım performansını etkilemesini istemeyen tecrübeli futbolcu, kararını 2026 Dünya Kupası başlamadan önce vereceğini duyurdu. Silva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Portekiz kampına katıldığımda geleceğim çoktan netleşmiş olmalı.'' dedi.

BENFICA'YA GERİ DÖNÜŞÜ

Kariyerine başladığı kulüp olan Benfica’ya geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruları da yanıtlayan yıldız oyuncu, bu ihtimalin şu an için uzak olduğunu belirterek, "Geri dönmeyi çok isterim ama şu an bunun için doğru zaman değil. Ayrıca vakti geldiğinde kulübün beni isteyip istemeyeceği de bir soru işareti.'' şeklinde konuştu.