İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva\'dan açıklama
15.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın da gündeminde olan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'ndan önce netleştirmek istediğini açıkladı. Portekizli yıldız, Benfica'ya dönüş ihtimali hakkında da konuşarak bu ihtimalin şu an gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bernardo Silva, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona ile anılan Portekizli yıldız, belirsizliğin bir an önce son bulmasını bekliyor.

''KAFAM RAHAT GİTMEK İSTİYORUM''

Transfer sürecinin uzayarak milli takım performansını etkilemesini istemeyen tecrübeli futbolcu, kararını 2026 Dünya Kupası başlamadan önce vereceğini duyurdu. Silva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Portekiz kampına katıldığımda geleceğim çoktan netleşmiş olmalı.'' dedi. 

BENFICA'YA GERİ DÖNÜŞÜ

Kariyerine başladığı kulüp olan Benfica’ya geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruları da yanıtlayan yıldız oyuncu, bu ihtimalin şu an için uzak olduğunu belirterek, "Geri dönmeyi çok isterim ama şu an bunun için doğru zaman değil. Ayrıca vakti geldiğinde kulübün beni isteyip istemeyeceği de bir soru işareti.'' şeklinde konuştu. 

Manchester City FC, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.