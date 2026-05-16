Galatasaray\'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor

16.05.2026 13:48
Galatasaray ile Başakşehir’in Bertuğ Yıldırım transferi için resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ilk teklifini Kazımcan Karataş artı para şeklinde yapacağı iddia edildi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bertuğ Yıldırım için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray ile Başakşehir, Bertuğ Yıldırım transferi için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtildi.

TAKAS FORMÜLÜ HAZIRLANDI

Haberde Galatasaray’ın ilk teklifini Kazımcan Karataş artı para şeklinde yapacağı aktarıldı. Başakşehir cephesinin teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

OKAN BURUK’TAN YERLİ FORVET HAMLESİ

Teknik direktör Okan Buruk’un yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği ve Bertuğ Yıldırım transferine onay verdiği ifade edildi. Genç futbolcunun potansiyeli teknik heyetin dikkatini çekmiş durumda.

GELECEK VADEDEN İSİMLERDEN BİRİ

Türk futbolunun dikkat çeken genç santrforlarından biri olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım’ın adı daha önce de birçok kulüple anılmıştı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

