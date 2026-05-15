Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

Sosyal medya platformlarında günlük yaşamının hemen her anını paylaşan fenomenlerinin bazı içerikleri çekmeye devam ediyor. Son olarak TikTok’ta içerik üreten bir kullanıcının dedesinin cenazesinde yaptığı paylaşımlar tepki topladı.
Fenomenin, dedesinin vefat haberini aldıktan sonra yaptığı “sad edit” paylaşımı ve “cenaze öncesi outfit check” videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Müzik eşliğinde paylaşılan videolarda fenomenin tabutun yanında poz verdiği anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşan görüntüler farklı platformlarda da paylaşılınca tartışma büyüdü.
Özellikle cenaze gibi hassas anların sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Çok sayıda kullanıcı paylaşımları “ölüye saygısızlık” olarak değerlendirdi.
Paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları fenomeni sert sözlerle eleştirdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:
Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte sosyal medyada etik sınırlar yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle yas, cenaze ve özel anların içerik haline getirilmesi konusunda kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.
Fenomen ise gelen yoğun eleştirilerin ardından paylaşımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
