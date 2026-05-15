Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

15.05.2026 15:48
Bir TikTok kullanıcısı dedesinin cenazesinde yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı. “Cenaze öncesi outfit check” ve tabut başında çekilen görüntüler kısa sürede yayılarak çok sayıda tepki aldı. Kullanıcıların bir kısmı paylaşımları “ölüye saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformlarında günlük yaşamının hemen her anını paylaşan fenomenlerinin bazı içerikleri çekmeye devam ediyor. Son olarak TikTok’ta içerik üreten bir kullanıcının dedesinin cenazesinde yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

ÖNCE "SAD EDIT" SONRA "CENAZE OUTFIT CHEK"

Fenomenin, dedesinin vefat haberini aldıktan sonra yaptığı “sad edit” paylaşımı ve “cenaze öncesi outfit check” videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TABUT BAŞINDA POZ VERDİ

Müzik eşliğinde paylaşılan videolarda fenomenin tabutun yanında poz verdiği anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşan görüntüler farklı platformlarda da paylaşılınca tartışma büyüdü.

Özellikle cenaze gibi hassas anların sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Çok sayıda kullanıcı paylaşımları “ölüye saygısızlık” olarak değerlendirdi.

KULLANICILARDAN SERT TEPKİLER GELDİ

Paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları fenomeni sert sözlerle eleştirdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • “Tabutun yanında TikTok mu çektin gerçekten?”
  • “Dedene üzüldüm”
  • “Rollenmeye bak hele, nasıl böyle videolar çekebiliyorsunuz?”
  • “Mehmet Şimşek göreve”
  • “Sosyal çürümenin geldiği nokta”
  • “Yıpratma kendini bu kadar, harap olmuşsun”

ETİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte sosyal medyada etik sınırlar yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle yas, cenaze ve özel anların içerik haline getirilmesi konusunda kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.

Fenomen ise gelen yoğun eleştirilerin ardından paylaşımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
