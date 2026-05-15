Herkes RTÜK\'ü göreve çağırıyor! Esra Erol\'a büyük tepki var

Son dönemlerde tartışmaların odağında yer alan gündüz kuşağı programları bu kez Esra Erol’un programındaki görüntülerle gündeme geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç kızın yayındaki sözleri ve programın ekrana taşınma şekli tepki topladı.
Esra Erol’un programına katılan genç kızın yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Genç kızın programda, “Benimle evlensinler ya… Beni istiyorlar mı taliplerim? Beni kandırıyorsanız bunu ödettiririm. Yaş önemli değil” ifadelerini kullandığı görüldü.
Programda yaşanan anlar sonrası çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Yorumlarda genç kızın durumunun reyting malzemesi haline getirildiği öne sürülürken, RTÜK’e yönelik eleştiriler de dikkat çekti.
Yaşanan gelişmenin ardından gündüz kuşağı programlarına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Öte yandan 12. Yargı Paketi kapsamında gündüz kuşağı programlarına ilişkin yeni denetim mekanizmalarının da gündemde olduğu öğrenildi. Düzenlemeyle birlikte kayıp dosyaları, aile içi çatışmalar ve kriminal olayları konu alan yayınlarda “ekranda yargılama” görüntüsünün önüne geçilmesi hedefleniyor.
