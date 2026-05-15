Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes RTÜK\'ü göreve çağırıyor! Esra Erol\'a büyük tepki var
15.05.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes RTÜK\'ü göreve çağırıyor! Esra Erol\'a büyük tepki var
Haber Videosu

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kızı reyting uğruna yayına çıkaran Esra Erol, tepkilerin odağında... Yayına ait o kesiti izleyenler "RTÜK buna nasıl izin veriyor, neden bir yaptırım uygulanmıyor?" sorusunu soramadan edemedi.

Son dönemlerde tartışmaların odağında yer alan gündüz kuşağı programları bu kez Esra Erol’un programındaki görüntülerle gündeme geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç kızın yayındaki sözleri ve programın ekrana taşınma şekli tepki topladı.

YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Esra Erol’un programına katılan genç kızın yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Genç kızın programda, “Benimle evlensinler ya… Beni istiyorlar mı taliplerim? Beni kandırıyorsanız bunu ödettiririm. Yaş önemli değil” ifadelerini kullandığı görüldü.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Programda yaşanan anlar sonrası çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Yorumlarda genç kızın durumunun reyting malzemesi haline getirildiği öne sürülürken, RTÜK’e yönelik eleştiriler de dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları; 

  • Reyting uğruna masumiyetin sömürülmesi insanlık onuruyla bağdaşmaz.
  • Güzelim kızın engelli olduğu ortada, reyting için yaptıkları muhabbete bak.
  • Kadın belli ki saf... Bu insanların bu şekilde istismar edilmemesi lazım.
  • Allah bu kızcağızı reyting malzemesi yapanların belasını versin. 

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI YENİDEN TARTIŞMADA

Yaşanan gelişmenin ardından gündüz kuşağı programlarına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Öte yandan 12. Yargı Paketi kapsamında gündüz kuşağı programlarına ilişkin yeni denetim mekanizmalarının da gündemde olduğu öğrenildi. Düzenlemeyle birlikte kayıp dosyaları, aile içi çatışmalar ve kriminal olayları konu alan yayınlarda “ekranda yargılama” görüntüsünün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    hayattaki tek dileğim şu müge ile esranın rezil bir durumda ekranlara veda ettiğini görmek 33 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    ATV akapenin kanalı. Dokunamazlar. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:08:00. #7.13#
SON DAKİKA: Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.