Herkes RTÜK\'ü göreve çağırıyor! Esra Erol\'a büyük tepki var

Son dönemlerde tartışmaların odağında yer alan gündüz kuşağı programları bu kez Esra Erol’un programındaki görüntülerle gündeme geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç kızın yayındaki sözleri ve programın ekrana taşınma şekli tepki topladı.

YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Esra Erol’un programına katılan genç kızın yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Genç kızın programda, “Benimle evlensinler ya… Beni istiyorlar mı taliplerim? Beni kandırıyorsanız bunu ödettiririm. Yaş önemli değil” ifadelerini kullandığı görüldü.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Programda yaşanan anlar sonrası çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Yorumlarda genç kızın durumunun reyting malzemesi haline getirildiği öne sürülürken, RTÜK’e yönelik eleştiriler de dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Reyting uğruna masumiyetin sömürülmesi insanlık onuruyla bağdaşmaz.

Güzelim kızın engelli olduğu ortada, reyting için yaptıkları muhabbete bak.

Kadın belli ki saf... Bu insanların bu şekilde istismar edilmemesi lazım.

Allah bu kızcağızı reyting malzemesi yapanların belasını versin.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI YENİDEN TARTIŞMADA

Yaşanan gelişmenin ardından gündüz kuşağı programlarına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Öte yandan 12. Yargı Paketi kapsamında gündüz kuşağı programlarına ilişkin yeni denetim mekanizmalarının da gündemde olduğu öğrenildi. Düzenlemeyle birlikte kayıp dosyaları, aile içi çatışmalar ve kriminal olayları konu alan yayınlarda “ekranda yargılama” görüntüsünün önüne geçilmesi hedefleniyor.