Fenerbahçe Livakovic\'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kalecinin yönetimle görüşmek için İstanbul’a geleceği öğrenildi.
Sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb’de geçiren Dominik Livakovic’in geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği belirtildi. Tecrübeli kalecinin kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere İstanbul’a geleceği aktarıldı.
Haberde, Livakovic’in kariyerine Dinamo Zagreb’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Hırvat ekibinin de deneyimli file bekçisini kadroda tutmak istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin Dominik Livakovic için yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Dinamo Zagreb’in ise daha düşük maliyetli bir anlaşma hedeflediği aktarıldı.
Fenerbahçe’nin 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb’den transfer ettiği Livakovic, daha sonra Girona’ya ve ardından yeniden Dinamo Zagreb’e kiralanmıştı. Hırvat kalecinin geleceğiyle ilgili kararın yapılacak görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor.
