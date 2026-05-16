Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, son dönemde CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve CHP’de yaşanan tartışmalar soruldu. Erdoğan, AK Parti’nin millete hizmet odaklı bir hareket olduğunu belirterek, partiye katılan isimlerin huzuru AK Parti’de bulduğunu söyledi.

“HUZURU AK PARTİ’DE BULDULAR”

CHP yönetimi tarafından baskı ve tehdit gördüklerini düşünen bazı isimlerin AK Parti’ye katıldığını ifade eden Erdoğan, “Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş bir hareketiz. Yüksek değerlerimizi ve hizmet anlayışımızı paylaşanlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

CHP’de yaşanan iç tartışmaların siyasetin itibarı açısından üzücü olduğunu belirten Erdoğan, partide bir dönem görev alan isimlerin yaşanan tabloyu daha iyi bildiğini savundu.

“YENİ KATILIMLAR OLABİLİR”

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının ortak mesajının “CHP’de hizmet üretilemediği” yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Belediyecilik yapamaz hale geldiklerini söylediler. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza katılacak arkadaşlar olabilir” ifadelerini kullandı.