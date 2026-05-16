Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

16.05.2026 13:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmesinde, önümüzdeki süreçte yeni katılımların da olabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, son dönemde CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve CHP’de yaşanan tartışmalar soruldu. Erdoğan, AK Parti’nin millete hizmet odaklı bir hareket olduğunu belirterek, partiye katılan isimlerin huzuru AK Parti’de bulduğunu söyledi.

“HUZURU AK PARTİ’DE BULDULAR”

CHP yönetimi tarafından baskı ve tehdit gördüklerini düşünen bazı isimlerin AK Parti’ye katıldığını ifade eden Erdoğan, “Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş bir hareketiz. Yüksek değerlerimizi ve hizmet anlayışımızı paylaşanlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

CHP’de yaşanan iç tartışmaların siyasetin itibarı açısından üzücü olduğunu belirten Erdoğan, partide bir dönem görev alan isimlerin yaşanan tabloyu daha iyi bildiğini savundu.

“YENİ KATILIMLAR OLABİLİR”

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının ortak mesajının “CHP’de hizmet üretilemediği” yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Belediyecilik yapamaz hale geldiklerini söylediler. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza katılacak arkadaşlar olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
