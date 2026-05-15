Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu

15.05.2026 13:58  Güncelleme: 14:01
Antalya’da 150 bin liralık alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 65 yaşındaki Sebahattin Küpeli’nin, kurbanlık parası kazanmak için 15 gün önce İzmir’den Antalya’ya çalışmaya geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. Bünyamin T., 150 bin TL alacağı için yanında çalıştığı asfalt işleri yapan B.D.'yi aradı. Bünyamin T., B.D.'ye ulaşamayınca aynı iş yerinde çalışan ve B.D.'nin akrabası Sebahattin Küpeli ile telefonda iletişime geçti. Bünyamin T., Küpeli'yle telefonda tartışıp, küfürleşerek olayın yaşandığı yere gitti. Bünyamin T., burada da Küpeli'yle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi ile Bünyamin T., aracından bıçağı alarak Küpeli'ye saldırdı.

4 BIÇAK DARBESİ

Arbede sırasında Bünyamin T., Küpeli'yi sol omuz, sol kol, sol yanak ve kafa arkasından bıçakladı. Küpeli de demir çubukla, sopayla Bünyamin T.'nin başına vurdu. Küpeli, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı. İhbar la olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin T.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Bünyamin T., tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne, ardından emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Bünyamin T., sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkartıldığı esnada "Cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusuna Bünyamin T., "B.D.'ye söyleyin kimsenin hakkını yemesin. Çalışan insanların parasını vermiyor. 5 aydır çalışıyorum, para almıyorum. Boğazıma kadar getirdiler. Pişmanım tabii ki" dedi. Bünyamin T.'nin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği de öğrenildi.

"ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR"

Hayatını kaybeden Küpeli'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İsrafil Küpeli tarafından morgdan alındı. Oğul Küpeli'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İsrafil Küpeli, babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. Küpeli, "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor. Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor. Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece kurban harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok. Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. Sebahattin Küpeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü

19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Diğer yandan cinayeti işleyen Bünyamin T.'nin, kasten yaralama, yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

