İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu’nda meydana geldi. 5/D sınıfı öğrencilerinin, bir markette indirimli olarak satılan çiğ köfteyi yedikleri öğrenildi.
Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri okula sevk edildi.
Rahatsızlanan 28 öğrenci, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin ilk müdahalelerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’in de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret ettiği belirtildi.
Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiğ köftenin satın alındığı markette inceleme başlattı. Ürünlerden alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
