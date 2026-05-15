İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

Haberin Videosunu İzleyin
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
15.05.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten aldıkları 'indirimli' çiğ köfteyi yiyen aynı sınıftaki 28 ortaokul öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERDE MİDE BULANTISI VE KUSMA BAŞLADI

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu’nda meydana geldi. 5/D sınıfı öğrencilerinin, bir markette indirimli olarak satılan çiğ köfteyi yedikleri öğrenildi.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri okula sevk edildi.

İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Rahatsızlanan 28 öğrenci, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin ilk müdahalelerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’in de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret ettiği belirtildi.

İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiğ köftenin satın alındığı markette inceleme başlattı. Ürünlerden alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • reşit çanaklı reşit çanaklı:
    Bu olay okul kantininde gerçekleşseydi hemen kantinci linç edilirdi haftalarca konuşulurdu ama okul dışından olunca herkes suspus .yorum bile yapılmıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneydoğu’nun ’saklı cenneti’ Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
İstanbul Adliyesi’ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Erdoğan, Kazakistan’da Yapay Zeka Merkezi’ni Ziyaret Etti Erdoğan, Kazakistan'da Yapay Zeka Merkezi'ni Ziyaret Etti
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir
Hollanda’da sığınmacı krizi 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı

14:27
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
14:16
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
14:12
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
14:00
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki
İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
13:35
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı
İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
13:22
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
13:02
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
12:49
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
11:38
Paylaştığı fotoğraflara tepki var Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci’si
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si
11:32
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu’nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
11:15
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 15:27:00. #7.12#
SON DAKİKA: İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.