Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması sürerken teknik direktör Okan Buruk’un takımda düşünmediği iki futbolcunun belli olduğu öne sürüldü.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray’da Victor Nelsson ve Elias Jelert gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Verona’da kiralık oynayan Nelsson ile Southampton’da forma giyen Jelert’in yeni sezonda kadroda düşünülmediği iddia edildi.
Haberde ayrıca İngiltere’den talipleri bulunan Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin uygun teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakabileceği aktarıldı.
Galatasaray’ın transfer çalışmalarında önceliğin 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet bölgelerine verileceği ifade edildi. Teknik heyetin yeni sezon için geniş çaplı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.
Üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un yeni sezonda Avrupa hedefi doğrultusunda kadroda değişime gitmek istediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
