Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

16.05.2026 11:50
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda “Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi” zorunlu olacak. Ayrıca düşük sera gazı emisyonuna sahip yapılar için “Düşük Karbonlu Bina Belgesi” uygulaması başlatılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte büyük ölçekli yeni binalarda “Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi” zorunlu hale getirildi.

BAKAN KURUM: ÇEVRE DOSTU YAPILAŞMAYI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum paylaşımında, “Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

10 BİN METREKARE VE ÜZERİ BİNALARI KAPSAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan binalarda yapı kullanma izin belgesi aşamasında “Enerji Kimlik Belgesi” ile birlikte “Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi”nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Düzenleme kapsamında bu belgeleri hazırlayacak Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları’nın eğitim ve yetki şartları da yeniden düzenlendi.

BİNALARIN TÜM EMİSYON SÜREÇLERİ HESAPLANACAK

“Bina Yaşam Döngüsü Analizi” sistemiyle birlikte binaların yalnızca kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, tüm yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Analiz kapsamında;

  • Ham madde temini
  • Nakliye süreçleri
  • İnşaat aşaması
  • Kullanım ve işletme süreçleri
  • Bakım ve onarım çalışmaları
  • Yenileme ve tadilat işlemleri
  • Yıkım süreçleri
  • Atık işleme ve bertaraf işlemleri
  • Geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı gibi tüm aşamalar değerlendirilecek.

Analizlerin BEP-TR sistemi üzerinden yapılacağı, belgelerin ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacağı belirtildi.

“DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ” UYGULAMASI GELİYOR

Yönetmelikle birlikte işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan yapılar için “Düşük Karbonlu Bina Belgesi” uygulaması da başlatıldı. Yeni sisteme göre, Enerji Kimlik Belgesi’nde sera gazı emisyon sınıfı en az “B”, enerji performans sınıfı ise en az “C” olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE SINAV ŞARTI

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ” kapsamında uzmanların görev alanı genişletildi.

Yeni düzenlemeyle uzmanlar artık:

  • Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi
  • Düşük Karbonlu Bina Belgesi alanlarında da yetkilendirilecek.

Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, mevcut yetki sahibi uzmanların haklarının süre sonuna kadar korunacağı açıklandı. Yetki süresi dolan uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak yeniden sınava girecek.

