Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Diyarbakır’da uyuşturucu bağımlısı ağabeyini, annesine yönelik cinsel saldırıyı engellemek isterken öldüren kardeş hakkında verilen karar dikkat çekti.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Murat E., ifadesinde ağabeyinin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü annesine saldırdığını anlattı.

“ANNEMİN BOĞAZINI SIKIYORDU”

Sanık Murat E., ağabeyinin çıplak şekilde eve geldiğini ve annesini zorla götürmeye çalıştığını belirterek, “Engel olmak için ayağına ateş ettim ancak durmadı. Annemin çığlıklarını duyunca odaya girdim. Eliyle annemin boğazını sıkıyordu. Kurtarmaya çalıştım ama başaramayınca omzuna ateş ettim” dedi.

Komşular da tanık olarak verdikleri ifadelerde, eve gittiklerinde annenin saçlarının dağılmış halde olduğunu ve saldırıya uğradığını gördüklerini anlattı.

“ÖLEN DE ÖLDÜREN DE EVLADIM”

Anne Faike E. ise mahkemede verdiği ifadede, hayatını kaybeden oğlunun yaklaşık 20 yıldır madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Olay günü oğlunun çıplak halde eve geldiğini belirten anne, “Bir eliyle ağzımı kapatıp diğer eliyle üzerimi çıkarmaya çalışıyordu. Kendimi kurtarmak için elini ısırdım. Küçük oğlum beni kurtardı. Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN ÇARPICI İFADELER

Ölen kişinin eşi Elif D. de eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, tecavüz etmeye çalıştığını uyuşturucu kullandıktan sonra saldırganlaştığını söyledi. Daha önce de ölüm tehdidi aldığını belirten kadın, bu nedenle boşanma davası açtığını ifade etti.

MAHKEME: MEŞRU MÜDAFAA SINIRI AŞILDI

Mahkeme, olay sırasında hayatını kaybeden kişinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu belirleyen raporları dikkate aldı. Sanığın önce yardım istediği, ardından annesini korumak amacıyla hareket ettiği vurgulandı.

Heyet, Murat E.’nin amacının öldürmek değil annesini kurtarmak olduğuna kanaat getirerek, olayın meşru müdafaa sınırının aşılması kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tahliyesine hükmedildi. Bölge İstinaf Mahkemesi de kararı hukuka uygun buldu.