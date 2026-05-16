Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi
16.05.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’da annesine yönelik cinsel saldırıyı engellemek isterken ağabeyi Yoldaş E.’yi öldüren Murat E.’ye verilen ceza belli oldu. Mahkeme, olayın cinayet değil meşru müdafaa sınırının aşılması kapsamında değerlendirildiğine hükmederek sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliye etti.

Diyarbakır’da uyuşturucu bağımlısı ağabeyini, annesine yönelik cinsel saldırıyı engellemek isterken öldüren kardeş hakkında verilen karar dikkat çekti. 

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Murat E., ifadesinde ağabeyinin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü annesine saldırdığını anlattı.

“ANNEMİN BOĞAZINI SIKIYORDU”

Sanık Murat E., ağabeyinin çıplak şekilde eve geldiğini ve annesini zorla götürmeye çalıştığını belirterek, “Engel olmak için ayağına ateş ettim ancak durmadı. Annemin çığlıklarını duyunca odaya girdim. Eliyle annemin boğazını sıkıyordu. Kurtarmaya çalıştım ama başaramayınca omzuna ateş ettim” dedi.

Komşular da tanık olarak verdikleri ifadelerde, eve gittiklerinde annenin saçlarının dağılmış halde olduğunu ve saldırıya uğradığını gördüklerini anlattı.

“ÖLEN DE ÖLDÜREN DE EVLADIM”

Anne Faike E. ise mahkemede verdiği ifadede, hayatını kaybeden oğlunun yaklaşık 20 yıldır madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Olay günü oğlunun çıplak halde eve geldiğini belirten anne, “Bir eliyle ağzımı kapatıp diğer eliyle üzerimi çıkarmaya çalışıyordu. Kendimi kurtarmak için elini ısırdım. Küçük oğlum beni kurtardı. Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN ÇARPICI İFADELER

Ölen kişinin eşi Elif D. de eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, tecavüz etmeye çalıştığını uyuşturucu kullandıktan sonra saldırganlaştığını söyledi. Daha önce de ölüm tehdidi aldığını belirten kadın, bu nedenle boşanma davası açtığını ifade etti.

MAHKEME: MEŞRU MÜDAFAA SINIRI AŞILDI

Mahkeme, olay sırasında hayatını kaybeden kişinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu belirleyen raporları dikkate aldı. Sanığın önce yardım istediği, ardından annesini korumak amacıyla hareket ettiği vurgulandı.

Heyet, Murat E.’nin amacının öldürmek değil annesini kurtarmak olduğuna kanaat getirerek, olayın meşru müdafaa sınırının aşılması kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tahliyesine hükmedildi. Bölge İstinaf Mahkemesi de kararı hukuka uygun buldu.

Diyarbakır, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:41:48. #7.12#
SON DAKİKA: Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.