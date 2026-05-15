Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
15.05.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk buluşmanın ardından genç kadına gönderilen mesajda, erkek tarafının “Bir kızın bu saatte metro kullanması bana doğru gelmiyor” sözleri dikkat çekti. Kadının mesajı paylaşmasının ardından tartışma büyüdü.

Bir kadın, ilk buluşmanın ardından erkek arkadaşından gelen mesajı paylaşınca dikkat çeken bir tartışma başladı. Genç adamın, kadının gece saatlerinde metro kullanmasından rahatsız olduğunu belirtmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

"BİR KIZIN BU SAATTE METRO KULLANMASI..."

Paylaşılan mesajda erkek tarafı, ilk buluşmanın ardından bazı durumların kendisini rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir kızın bu saatte metro kullanması bana çok doğru gelmiyor. Seninle geldiğim için ben de sana eşlik etmek zorunda kaldım ve eve çok geç döndüm."

Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

Mesajın devamında ise görüşme saatlerinin buna göre ayarlanmasını istediğini belirten kişi, artan benzin fiyatları nedeniyle her seferinde gelip alamayacağını ifade etti.

GENÇ KADINDAN TEPKİ

Mesajı alan kadın ise bu sözlere, “Bu saatte metro kullanması saçma mı? Sen hangi devirde yaşıyorsun anlamadım” yanıtını verdi. Kadın, konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan mesajlarda erkek tarafının yaklaşımını destekleyenler olduğu gibi, kadınların gece saatlerinde toplu taşıma kullanmasının eleştirilmesini yanlış bulan yorumlar da dikkat çekti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • boş hayaller boş hayaller:
    Erkeğin hangi devirde yaşadığını biraz haber okuyarak görebilir hanımefendi. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:21:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.