Jorge Jesus’un yeniden Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddialar sonrası sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin nedeni dikkat çekti. Portekizli teknik adamın derbi performansı yeniden gündeme geldi.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, büyük maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Sarı-lacivertliler, Jesus döneminde oynanan derbilerde yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.
Portekiz basınında çıkan “Fenerbahçe ile görüşüyor” haberleri sonrası çok sayıda taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok futbolsever, derbi performanslarını örnek göstererek Jesus’un yeniden takımın başına geçmesini istemediğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)