Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

16.05.2026 08:55
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları sonrası Portekizli teknik adamın derbi karnesi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Jesus yönetiminde büyük maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

Jorge Jesus’un yeniden Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddialar sonrası sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin nedeni dikkat çekti. Portekizli teknik adamın derbi performansı yeniden gündeme geldi.

DERBİLERDE SADECE 1 GALİBİYET

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, büyük maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Sarı-lacivertliler, Jesus döneminde oynanan derbilerde yalnızca 1 galibiyet alabildi.

İŞTE JESUS’UN DERBİ KARNESİ

  • Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
  • Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
  • Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI UNUTULMADI

Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

GERİ DÖNÜŞ İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Portekiz basınında çıkan “Fenerbahçe ile görüşüyor” haberleri sonrası çok sayıda taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok futbolsever, derbi performanslarını örnek göstererek Jesus’un yeniden takımın başına geçmesini istemediğini belirtti.

  Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    masabaşı oyunları varken kim gelirse gelsin başarılı olamaz adam açıkladı zaten bunu Türkiye'den maçlar masada kazanılıyor diye 0 0 Yanıtla
