Trump: DEAŞ\'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya\'da etkisiz hale getirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da düzenlenen ortak operasyonda DEAŞ’ın ikinci adamı olduğu belirtilen Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Trump açıklamasında, “Bu gece yönetimim döneminde, cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristlerinden birini savaş alanından kaldırmak için titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

"ARTIK AFRİKA HALKINI DEHŞETE DÜŞÜREMEYECEK"

Ebu Bilal el-Minuki’nin Afrika’da saklanabileceğini düşündüğünü belirten Trump, “Ancak ne yaptığından haberdar olan kaynaklarımız bulunduğunu bilmiyordu” dedi.

Trump, operasyonun ardından DEAŞ’ın küresel operasyon kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını savunarak, “Artık Afrika halkını dehşete düşüremeyecek ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak” açıklamasında bulundu.

"NİJERYA HÜKÜMETİNİ TEŞEKKÜRLER"

ABD Başkanı Trump ayrıca operasyondaki iş birliği nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür etti ve açıklamasını “Tanrı Amerika’yı korusun” sözleriyle tamamladı.

NİJERYA UZUN SÜREDİR BOKO HARAM VE DEAŞ'LA MÜCADELE EDİYOR

Nijerya, uzun süredir Boko Haram terör örgütü ve DEAŞ bağlantılı ISWAP başta olmak üzere silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya hükümeti, tehdidi azaltmak amacıyla bölgeye asker sevk ederken uluslararası ortaklarla da iş birliği yürütüyor.

ABD, şubat ayında silahlı grup saldırılarındaki artış nedeniyle yerel güçlere eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknik destek sağlamak amacıyla Nijerya’nın kuzeyine yaklaşık 100 askeri personel göndermişti