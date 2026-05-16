Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump: DEAŞ\'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya\'da etkisiz hale getirildi
16.05.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya kuvvetlerinin Nijerya’da düzenlediği ortak operasyonda DEAŞ’ın küresel ikinci komutanı olduğu belirtilen Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da düzenlenen ortak operasyonda DEAŞ’ın ikinci adamı olduğu belirtilen Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Trump açıklamasında, “Bu gece yönetimim döneminde, cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristlerinden birini savaş alanından kaldırmak için titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

"ARTIK AFRİKA HALKINI DEHŞETE DÜŞÜREMEYECEK"

Ebu Bilal el-Minuki’nin Afrika’da saklanabileceğini düşündüğünü belirten Trump, “Ancak ne yaptığından haberdar olan kaynaklarımız bulunduğunu bilmiyordu” dedi.

Trump, operasyonun ardından DEAŞ’ın küresel operasyon kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını savunarak, “Artık Afrika halkını dehşete düşüremeyecek ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak” açıklamasında bulundu.

"NİJERYA HÜKÜMETİNİ TEŞEKKÜRLER"

ABD Başkanı Trump ayrıca operasyondaki iş birliği nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür etti ve açıklamasını “Tanrı Amerika’yı korusun” sözleriyle tamamladı.

NİJERYA UZUN SÜREDİR BOKO HARAM VE DEAŞ'LA MÜCADELE EDİYOR

Nijerya, uzun süredir Boko Haram terör örgütü ve DEAŞ bağlantılı ISWAP başta olmak üzere silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya hükümeti, tehdidi azaltmak amacıyla bölgeye asker sevk ederken uluslararası ortaklarla da iş birliği yürütüyor.

ABD, şubat ayında silahlı grup saldırılarındaki artış nedeniyle yerel güçlere eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknik destek sağlamak amacıyla Nijerya’nın kuzeyine yaklaşık 100 askeri personel göndermişti

Donald Trump, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:30:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.