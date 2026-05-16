ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi

Haberin Videosunu İzleyin
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
16.05.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan, kendisine ait Trump National Doral golf tesisine dev bir altın heykeli dikildi. "Don Colossus" adı verilen ve yaklaşık 450 bin dolara mal olan yaklaşık 7 metrelik heykelin açılışı, dini liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir törenle yapıldı. Trump’ın 2024 yılında Pensilvanya’daki suikast girişimi sonrası yumruğunu havaya kaldırdığı ikonik pozunu tasvir eden altın kaplama heykel, hem bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Trump National Doral golf tesisinde, Başkan Donald Trump’ın  7 metrelik dev altın heykeli açıldı. “Don Colossus” adı verilen heykelin açılışı, dini liderlerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEKİ POZU KULLANILDI 

Washington Post'un haberine göre, heykelde Donald Trump’ın, 2024 yılında Pensilvanya’daki suikast girişiminin ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir edildi. 

450 BİN DOLARA MAL OLDU  

Bronzdan yapılan ve üzeri altın kaplama ile kaplanan heykelin yaklaşık 450 bin dolara yani yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

TRUMP TELEFONA BAĞLANDI 

Açılış törenine katılamayan Trump’ın, törene telefonla bağlanarak organizasyonda yer alan pastör Mark Burns ve katılımcılara teşekkür ettiği aktarıldı. Trump konuşmasında, “Herkes heykelle fotoğraf çektiriyor. Gerçekten çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI 

Dev heykel sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar yapıyı “güç gösterisi” olarak yorumladı, bazıları ise İncil’de geçen “altın buzağı” hikayesine benzeterek eleştirdi. Pastör Mark Burns ise heykelin “tapınma amacı taşımadığını” savundu.

EN ÇOK FOTOĞRAF ÇEKİLEN NOKTA 

Trump da sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında heykelin zamanla bir simge haline geleceğini söyledi. Heykelin, golf sahasının en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri olduğu belirtildi.

Donald Trump, ABD Başkanı, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Başkanı ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:17
Fast-food zincirini protesto eden gruba sözlü saldırı
Fast-food zincirini protesto eden gruba sözlü saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:46:26. #7.13#
SON DAKİKA: ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.