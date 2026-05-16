ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Trump National Doral golf tesisinde, Başkan Donald Trump’ın 7 metrelik dev altın heykeli açıldı. “Don Colossus” adı verilen heykelin açılışı, dini liderlerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEKİ POZU KULLANILDI

Washington Post'un haberine göre, heykelde Donald Trump’ın, 2024 yılında Pensilvanya’daki suikast girişiminin ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir edildi.

450 BİN DOLARA MAL OLDU

Bronzdan yapılan ve üzeri altın kaplama ile kaplanan heykelin yaklaşık 450 bin dolara yani yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

TRUMP TELEFONA BAĞLANDI

Açılış törenine katılamayan Trump’ın, törene telefonla bağlanarak organizasyonda yer alan pastör Mark Burns ve katılımcılara teşekkür ettiği aktarıldı. Trump konuşmasında, “Herkes heykelle fotoğraf çektiriyor. Gerçekten çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Dev heykel sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar yapıyı “güç gösterisi” olarak yorumladı, bazıları ise İncil’de geçen “altın buzağı” hikayesine benzeterek eleştirdi. Pastör Mark Burns ise heykelin “tapınma amacı taşımadığını” savundu.

EN ÇOK FOTOĞRAF ÇEKİLEN NOKTA

Trump da sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında heykelin zamanla bir simge haline geleceğini söyledi. Heykelin, golf sahasının en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri olduğu belirtildi.