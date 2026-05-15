Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kutlamalara futbolculardan Lucas Torreira da katıldı.

TORREIRA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, duygulu anlar yaşadı. Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluk yaşamasında büyük katkısı bulunan Torreira, sahneye geçen aylarda kalp rahatsızlığı yaşayan babasıyla geldi. Hayatını kaybeden annesini sık sık anan ve onu çok özlediğini vurgulayan Torreira'nın babasıyla sahneye çıkmadan duygulanarak ağladığı görüldü. Torreira, sahneye "hayatımı yaşamak" anlamına gelen, hayatın keyfini çıkarmayı, dans etmeyi ve neşeyle yaşamayı ifade eden İspanyolca "Vivir Mi Vida" şarkısıyla çıktı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Sahaya çıkan Uruguaylı yıldız, taraftarını uzun süre boyunca gözyaşları içinde selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Torreira'nın ismine defalarca özel tezahüratlarda bulundu.