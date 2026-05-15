Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’nin “Ankara havası” oynadığı görüntülere esprili bir paylaşımla karşılık verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Belçikalı büyükelçi bu kez Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile birlikte “Erik Dalı” oynamaya davet edildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’nin “Ankara havası” oynadığı görüntüleri alıntılayarak eğlenceli bir mesaj yayımladı.

Paylaşımda, “Haberde Belçika’dan Fransa’ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde’yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Dumont da "Sevgili dostum hendrik_velde, ben hazırım!" paylaşımı yaparak mevkidaşına seslendi.

“ANKARA HAVASI” GÜNDEM OLMUŞTU

Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs’ta düzenlenen “Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği”nde Büyükelçi Hendrik Van de Velde’nin oynadığı “Ankara havası” sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN “ERİK DALI” MESAJI

Öte yandan Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Temmuz 2025’te düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda da “Erik Dalı” şarkısına yer vermişti. İki büyükelçilik arasındaki eğlenceli atışma sosyal medyada kullanıcıların da ilgisini çekti.