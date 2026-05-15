Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Kutlamalara Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katıldı.
Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kutlamasına bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından geride bıraktığımız aylarda tahliye olan Metehan Baltacı'nın formasını giyerek çıktı. Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kürsüsüne çıktıktan sonra başkan Dursun Özbek'in elini öptü.
İşte o anlar:
Son Dakika › Spor › Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?