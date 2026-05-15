İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

15.05.2026 21:22
ABD, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağı ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı belirtildi.

İsrail ve Lübnan arasında imzalanan ateşkes bir kez daha uzatıldı. 

45 GÜN DAHA YÜRÜRLÜKTE 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Tel Aviv ve Beyrut hükümetleri arasında 17 Nisan'da 10 günlüğüne yürürlüğe giren ve daha sonra 3 hafta uzatılan geçici ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakerelerine ilişkin yaptığı paylaşımda Sözcü Pigott, "ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak." ifadesini kullandı.

"2 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAYACAK"

Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti.  

Dışişleri Sözcüsü, görüşmelerin, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

