Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi

Galatasaray'ın son dönemdeki başarılarında büyük pay sahibi olan ve camianın sevilen isimlerinden biri haline gelen Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarların kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Erden Timur, ligde 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar tarafından unutulmadı.
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için uzun süre tezahüratlarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu tezahüratların ardından şampiyonluk platformuna torunları ve Erden Timur'un oğluyla katılım sağladı.
Galatasaraylı taraftarlar, kürsüye çıktığı anlarda başkan Dursun Özbek'e büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünler, "Büyük başkan." ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yaptı.
