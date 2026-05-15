Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

15.05.2026 22:53
Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında Çorum FK, sahasında Bodrum FK’yı uzatmalar sonucunda 2-0 mağlup ederek toplamda 2-1'lik skorla finale çıktı. Çorum FK ile Esenler Erokspor arasındaki final maçı, 24 Mayıs Pazar günü Konya’da oynanacak.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, uzatma bölümünde bulduğu golle 2-0 kazandı.

ÇORUM FK İKİ GOLLE TURLADI 

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Çorum FK, 81. dakikada Arda Şengül'ün attığı golle öne geçti ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde baskısını sürdüren Çorum FK, 99. dakikada Samudio'nun golüyle farkı ikiye yükseltti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Çorum FK, rakibine toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırdı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu. Final maçı, 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Finali kazanan takım Süper Lig'e yükselen son takım olacak. 

