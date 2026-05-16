Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un görüntüleri dikkat çekti.
Şehir turu sırasında takım otobüsü üzerinde görüntülenen Ali Yiğit Buruk’un, Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunduğu anlar ortaya çıktı. Kutlamalar sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede dikkat çekti.
Ali Yiğit Buruk’un kullandığı ifadeler birçok futbolsever tarafından eleştirildi. Özellikle sosyal medyada genç ismin küfürlü tezahüratlarına tepki gösteren yorumlar yapıldı.
Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen “Dört Dörtlük Gece” organizasyonuyla kutlamıştı. Şehir turu ve saha içindeki şovlar büyük ilgi görmüştü.
