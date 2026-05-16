Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Şehir turu esnasında bir kadının takım otobüsüne yönelik bağırdığı sözler kameralara yansıdı.
Kutlamalar sırasında yol kenarında bulunan bir kadının, Galatasaray takım otobüsüne doğru yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Kadının defalarca bağırdığı anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.
Görüntülerde kadının, “Hırsızlar, hırsızlar! Hırsızlık kutlanamaz” şeklinde bağırdığı duyuldu. Yaşanan anlar kısa sürede dikkat çekti. Galatasaray, 26. şampiyonluğunu şehir turu ve RAMS Park’taki organizasyonla kutlamıştı. Kutlamalar sırasında yaşanan farklı anlar da futbol gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
