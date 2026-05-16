Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti
16.05.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, avukat kızının çakarlı lüks araç görüntülerinin ardından başlayan tartışmalar sonrası görev yaptığı gazeteden ayrıldığını duyurdu. Tepki çeken olayın ardından üç ay zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Pazarcı, "Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ben gazeteciyim! Kalemim elimde!" sözleriyle veda mesajı paylaştı.

Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın lüks bir araçta çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda araçta çakar düzeneği bulunduğunun görülmesi üzerine çok sayıda tepki geldi.

Olayın ardından emniyet ekipleri inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde çakar sisteminin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibine 173 bin 392 lira idari para cezası kesilirken, lüks otomobilin bir ay süreyle trafikten men edildiği açıklandı.

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

EMİN PAZARCI’DAN SERT ÇIKIŞ

Kızıyla ilgili eleştirilerin büyümesi üzerine Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Pazarcı paylaşımında, “Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!” dedi.

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

“ÜÇ AY ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI” İDDİASI

Eski AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emin Pazarcı’nın yaşanan tartışmalar nedeniyle üç ay zorunlu izne çıkarıldığını öne sürdü. Bu gelişmenin ardından gözler Akşam gazetesi yönetimine çevrilirken, Pazarcı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

“ARKADAŞLARLA EL SIKIŞIP AYRILDIM”

Emin Pazarcı, yaptığı paylaşımda Akşam gazetesindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Pazarcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim. Burada güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim.”

Gazeteci Osman Diyadin’in sözlerine de yer veren Pazarcı, “Gazetecinin makamı koltuk değil kalemdir” ifadelerini paylaştıktan sonra, “Ben gazeteciyim! Kalemim elimde!” dedi.

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Emin Pazarcı, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:32:53. #7.13#
SON DAKİKA: Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.