Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Haberin Videosunu İzleyin
Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
15.05.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
Haber Videosu

ursa’da direksiyon başında uyuduğu öne sürülen otobüs şoförü bariyerlere çarptı. Kazada kopan kapıdan düşen muavin yaralanırken, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada muavin yaralandı. İddiaya göre direksiyon başında uyuyan şoförün kontrolü kaybetmesi sonrası otobüsün kapısı koptu, muavin yola savruldu.

KAZA HARMANLI SAPAĞINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında yaşandı. İddiaya göre Pamukkale Seyahat’e ait Mercedes marka yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken uykuya daldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı otobüs önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün tekeri patladı.

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

MUAVİN KOPAN KAPIDAN DÜŞTÜ

Kaza sırasında otobüsün kapısının yerinden kopması sonucu muavin araçtan düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı muavin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Bursa, Son Dakika

Son Dakika Bursa Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:16:37. #7.13#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.