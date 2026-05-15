Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Bursa’da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada muavin yaralandı. İddiaya göre direksiyon başında uyuyan şoförün kontrolü kaybetmesi sonrası otobüsün kapısı koptu, muavin yola savruldu.
Kaza, Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında yaşandı. İddiaya göre Pamukkale Seyahat’e ait Mercedes marka yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken uykuya daldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı otobüs önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün tekeri patladı.
Kaza sırasında otobüsün kapısının yerinden kopması sonucu muavin araçtan düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı muavin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.
