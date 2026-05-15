Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu
15.05.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu
Haber Videosu

Survivor All Star’da yaşanan talihsiz sakatlık Barış Murat Yağcı’nın yarışma hayallerini yarıda bıraktı. Parkurda yaşadığı düşüş sonrası parmağında ciddi kırık oluşan yarışmacının, uzun sürecek tedavisi nedeniyle diskalifiye edildiği açıklandı. Acun Ilıcalı’nın “Çaresiz kaldık” sözleri dikkat çekti.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da yaşanan son gelişme yarışmaya damga vurdu. Daha önce adının karıştığı uyuşturucu soruşturması nedeniyle yarışmadan ayrılan ancak test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından yeniden kadroya dahil edilen Barış Murat Yağcı, bu kez yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor’a veda etti.

Acun Ilıcalı

PARKURDA PARMAĞI KIRILDI

14 Mayıs tarihli bölümde parkurda mücadele eden Barış Murat Yağcı, dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Acı içinde yerde kalan yarışmacıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı’nın parmağında ciddi kırık olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı

ACUN ILICALI: ÇARESİZ KALDIK

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Barış’ın sağlık durumunun yarışmaya devam etmesine engel olduğunu söyledi. Ilıcalı, “Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerektiği için buraya gelemedi. Barış'ın durumu beklediğimizden kötü. Barış Survivor'a devam edemeyecek. 6 hafta alçı gerekiyor, ilk ayı olsa beklerdik ancak artık her gün performans dönemi. Çaresiz kaldık” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı

DİSKALİFİYELER ARTIYOR

Öte yandan Survivor’da son dönemde yaşanan sağlık problemleri dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bayhan da sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Yaşanan şiddet olaylarına karşı Seren Ay'da diskalifiye edilen isimlerden biri olmuştu. Barış Murat Yağcı’nın ayrılığıyla birlikte yarışmadaki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Televizyon, Magazin, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li heyet asansörde mahsur kaldı CHP'li heyet asansörde mahsur kaldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Bu hamle seçim kazandırır Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
Manchester United’da Onana için son karar çıktı Manchester United'da Onana için son karar çıktı
Hendek’te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi Hendek'te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi
Amedspor’dan Rossi bombası Amedspor'dan Rossi bombası
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
Son maçına çıkıyor Beşiktaş’ta ayrılık Son maçına çıkıyor! Beşiktaş'ta ayrılık
Süper Lig’de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:55
Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e olay pankart Ortalık bir anda karıştı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
08:46
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 10:57:48. #7.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.