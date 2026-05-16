Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

16.05.2026 08:14
Ortadoğu’da artan güvenlik riskleri, teknoloji yatırımlarının yönünü Türkiye’ye çevirdi. Japon teknoloji devi Daikin, Türkiye’de 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Küresel ölçekte veri güvenliği ve dijital altyapı ihtiyacının önem kazanmasıyla birlikte, bölgedeki çatışma ortamı şirketleri daha güvenli yatırım merkezleri aramaya yöneltti. Bu süreçte Türkiye, teknoloji yatırımları açısından öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Ortadoğu’daki istikrarsızlığın yatırım tercihlerinde değişime neden olduğunu belirterek, yatırımcıların Türkiye ve Avrupa’ya yöneldiğini söyledi.

14 YENİ VERİ MERKEZİ PLANLANIYOR

Türkiye’de dijital dönüşüm yatırımlarının hız kazandığını belirten Avcı, önümüzdeki iki yıl içinde 14 yeni veri merkezi kurulmasının planlandığını açıkladı. Söz konusu projelerin, yüksek hacimli iklimlendirme yatırımlarıyla birlikte teknoloji sektöründe yeni bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Daikin’in “Fusion 30” stratejisi kapsamında yapılacak 100 milyon dolarlık  yatırımın, 2030 yılına kadar Türkiye’de Ar-Ge, üretim ve ileri teknoloji alanlarını kapsadığı bildirildi.

Şirketin, finans, e-ticaret ve teknoloji sektörlerine yönelik veri merkezi altyapılarında büyümeyi hedeflediği kaydedildi.

    Yorumlar (1)

  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    byd gıbı wolsvagen gıbı olmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:29:49.
