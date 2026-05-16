Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

16.05.2026 10:51
Antalya’da gündem olan SGK soruşturmasına ilişkin iddiaların merkezinde “borç silme” değil, çıkar çatışması ve belirli dosyalar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen ilişki ağı bulunuyor. Soruşturmanın Ankara tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü konuşulurken, bazı siyasi isimlerin de algı operasyonlarıyla dosyaya dahil edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

Antalya’da son haftalarda gündemden düşmeyen SGK soruşturmasına ilişkin tartışmalar büyürken, kamuoyunda konuşulan iddiaların perde arkasını araştırdık. Aldığımız bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde kamuoyunda ilk yansıtıldığı gibi “SGK borcu sildirme” meselesi değil, çıkar çatışması ve belirli dosyalar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen ilişki ağı bulunuyor.

“SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ANA BORCU SİLME YETKİSİ YOK”

Hukuk çevreleri ve uzmanların değerlendirmelerine göre, bir SGK il müdürlüğünün şirketlerin ana borçlarını silme yetkisi bulunmuyor. Böyle bir işlemin ancak yasal düzenleme ve Meclis iradesiyle mümkün olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Ankara’da yürütülen soruşturmanın merkezinde “borç silme” değil, farklı bir mekanizmanın yer aldığı konuşuluyor.

İDDİALARIN MERKEZİNDE KADİM SİSTEMİ VAR

Antalya iş dünyasında uzun süredir aynı yönde iddiaların konuşulduğu belirtiliyor. İddialara göre bazı şirketlere SGK’nın risk analiz ve denetim altyapılarından biri olan KADİM sistemi üzerinden yüksek cezalar ve ek tahakkuk işlemleri uygulanıyor. Daha sonra ise bu dosyaların çözümü için belirli hukuk çevrelerinin devreye girdiği öne sürülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, bazı şirket temsilcilerinin cezaların ardından yönlendirildiği iddia edilen hukuk ağları üzerinden sürecin ilerlediği değerlendiriliyor.

“CEZAYI BABA KESİYOR, SAVUNMAYI OĞUL YAPIYOR” İDDİASI

Soruşturmanın en dikkat çeken kısmının ise burada başladığı ifade ediliyor. Kamuoyunda dile getirilen iddialara göre, kesilen bazı cezaların süreç içerisinde İl Müdürü’nün avukat oğlu üzerinden takip edilen dosyalar aracılığıyla hafifletildiği ya da avantajlı sonuçlara ulaştırıldığı öne sürülüyor. Antalya kulislerinde sıkça dile getirilen “Cezayı baba kesiyor, savunmayı oğul yapıyor” sözünün de bu iddiaların özeti hâline geldiği belirtiliyor. Ankara’nın özellikle “çıkar çatışması” ihtimali üzerinde durduğu konuşuluyor. Modern bürokratik sistemlerde kamu gücü ile özel ilişki ağlarının birbirine yaklaşmasının en hassas alanlardan biri olduğu değerlendirilirken, incelemelerin de bu çerçevede derinleştirildiği ifade ediliyor.

SORUŞTURMA ANTALYA SINIRLARINI AŞTI

Dosyanın büyümesiyle birlikte olayın yalnızca Antalya’daki kulis tartışmalarının ötesine geçtiği belirtiliyor. Kurum içinden, iş dünyasından ve farklı çevrelerden benzer yönde şikayetlerin geldiği, bu nedenle soruşturmanın sıradan bir idari inceleme olmaktan çıktığı öne sürülüyor. Dikkat çeken bir diğer başlık ise Antalya’daki tartışmaların benzerlerinin, Mehmet Tanrıöver’in daha önce görev yaptığı Adana SGK İl Müdür Yardımcılığı döneminde de çeşitli çevrelerde dile getirildiği iddiası oldu. Ankara’nın geçmiş döneme ilişkin bazı iddiaları da inceleme kapsamına aldığı konuşuluyor.

ADANA'DAKİ DENETMENİ Mİ GETİRTTİ? 

İddiaların içinde, SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in Antalya’da göreve başladıktan sonra, ilde SGK denetmeni ihtiyacı olmadığı halde, Adana’da birlikte çalıştığı SGK denetmenini geçici görevle Antalya’ya getirdiği ve kendisine özel oda verdiği yer alıyor.

SİYASİ İSİMLER DOSYAYA ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR 

Soruşturma derinleştikçe bazı siyasi isimlerin de tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığı öne sürülüyor. Kulislerde, Türkiye’de büyük soruşturmalarda sık görülen “algı yönlendirmesi” yönteminin burada da devreye sokulduğu yorumları yapılıyor. İddiaların ağırlaşmasının ardından kamuoyunun dikkatinin farklı alanlara kaydırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Özellikle AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’ın adının bazı yayınlar ve sosyal medya hesapları üzerinden dosyayla ilişkilendirilmeye çalışılması dikkat çekti. Ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan somut bilgiler içerisinde Çokal’ın soruşturmanın tarafı olduğuna ilişkin herhangi bir resmi veri bulunmadığı belirtiliyor.

TUBA VURAL ÇOKAL: KİM VARSA İŞİN İÇİNDE ORTAYA ÇIKARILSIN

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların tamamını reddetti. Çokal, şahsının organize biçimde tartışmanın içine çekilmeye çalışıldığını savunurken, gerçek dışı yayınlar ve itibar zedelemeye yönelik içeriklerle ilgili hukukî süreç başlattığını duyurdu. Yine kulis bilgilerine göre, özellikle isminin sürece ısrarla dahil edilmesinden sonra Çokal’ın, “Kim varsa işin içinde ortaya çıkarılsın. Amiri memuru hepsi incelensin. Amir yapacak memurun haberi olmayacak, memur yapacak amirin haberi olmayacak öyle mi? Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın, herkes incelensin.” diye üst makamlara serzenişte bulunduğu iddia edildi.

“HUKUK ÇAĞRIŞIMLARLA DEĞİL DELİLLE ÇALIŞIR”

Son günlerde yayılan haberlerin önemli kısmında dikkat çekici bir yöntem izlendiği yorumları yapılıyor. Başlıklarda büyük isimlerin kullanıldığı, içeriklerde ise “iddia edildi”, “öne sürüldü”, “konuşuluyor” gibi ifadelerle geri çekilme alanı bırakıldığı değerlendiriliyor. Uzmanlara göre modern medya düzeninde algı yönetimi çoğu zaman bu yöntemle kuruluyor. Önce isimlerin dolaşıma sokulduğu, ardından kamuoyunda çağrışım oluşturulduğu ve zamanla gerçek ile imanın birbirine karıştığı belirtiliyor. Ancak hukuk süreçlerinin sosyal medya tartışmalarıyla değil, resmi inceleme ve ortaya çıkacak delillerle şekilleneceği ifade ediliyor.

