Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhane açılışında dua etmesiyle gündem olan emekli imam Ferhat Taşkın, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Taşkın, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek kendisine yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

MEYHANE AÇILIŞINI DUA İLE YAPMIŞTI

Fethiye’de yeni açılan bir meyhanenin açılış törenine katılan emekli imam Ferhat Taşkın’ın dua ettiği görüntüler tartışma yarattı. Açılışta konuşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtirken, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal da işletme sahibine “Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin” sözleriyle başarı dileğinde bulundu.

Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan emekli imam Ferhat Taşkın, 40 yıl imamlık yaptığını ve kısa süre önce emekli olduğunu söyledi.

"KENDİNİ BİLMEZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Görev yaptığı süre boyunca vatandaşların yanında olmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, sosyal medyada kendisine yönelik ağır yorumlar yapıldığını belirtti.

Taşkın açıklamasında, “Sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada paylaşan kendini bilmez insanları Allah'a havale ediyorum. Ben çok mağdurum. Sadece şahsıma değil, din üzerinden yapılan hakaretlere de çok üzüldüm. Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Hem kendi camiama hem de dini çevrelere sıkıntı yaşattığım için başta Allah’tan af diliyorum” ifadelerini kullandı.

