Sacha Boey\'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Sacha Boey’in yaptığı hareket dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun o anları taraftarların da dikkatini çekti.
Boey’in, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek vermek amacıyla bayrak taşıdığı görüldü. Yıldız futbolcu kupa töreni boyunca Filistin bayrağını omuzlarından indirmedi.
Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk organizasyonunda yaşanan bu anlar geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Taraftarlar da Boey’e destek verdi.
