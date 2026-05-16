Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

Sacha Boey\'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket
16.05.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun hareketi dikkat çekti.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Sacha Boey’in yaptığı hareket dikkat çekti.

Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

OMUZLARINDA FİLİSTİN BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun o anları taraftarların da dikkatini çekti.

Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

FİLİSTİN’İ UNUTMADI

Boey’in, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek vermek amacıyla bayrak taşıdığı görüldü. Yıldız futbolcu kupa töreni boyunca Filistin bayrağını omuzlarından indirmedi.

KUTLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN ANLARDAN BİRİ OLDU

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk organizasyonunda yaşanan bu anlar geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Taraftarlar da Boey’e destek verdi.

Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.