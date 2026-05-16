Bakan Tekin\'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını açıklaması Yunanistan’da rahatsızlık yarattı. Yunan basını, yapılan değişikliği “propaganda” olarak yorumladı.

“LOZAN İMZALANDIĞINDA EGE DENİZİ YOKTU”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan müfredat düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarında bazı kavramların milli perspektife uygun şekilde güncellendiğini belirten Tekin, “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını söyledi.

"YUNANİSTAN'IN İSTEĞİYLE LİTERATÜRE GİREN BİR KAVRAM"

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında "Lozan imzalandığında Ege Denizi yoktu. Niye Lozan’da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın da isteğiyle literatüre giren bir kavram" dedi.

YUNAN BASINI DEĞİŞİME TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Tekin’in açıklamaları Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, Yunanistan basınında da gündem oldu. Yunan haber sitesi Geopolitico, gelişmeyi manşetine taşıdı. Sitede yayımlanan haberde, “Bakan Tekin’den skandal açıklama: Ege Denizi yok, Adalar Denizi var” ifadeleri kullanıldı. Haberde, müfredatta yapılan değişiklikler “propaganda” olarak nitelendirildi.

MÜFREDATTA DİKKAT ÇEKEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri kapsamında yalnızca “Ege Denizi” ifadesi değiştirilmedi. Bakan Tekin, bazı tarihi ve coğrafi kavramların da yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre müfredatta:

“Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları”

“Coğrafi Keşifler” yerine “Sömürgeciliğin Başlangıcı”

“Orta Asya” yerine “Türkistan” ifadeleri kullanılacak.

Tekin, yapılan değişikliklerin milli şuuru güçlendirmek ve tarih anlatımını daha gerçekçi bir zemine oturtmak amacıyla hazırlandığını belirtti.