Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler, piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Özellikle altın fiyatları üzerindeki baskı sürerken, yatırımcıların gözü yeniden yükseliş ihtimaline çevrildi. Avustralyalı banka ANZ, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken yeni tahminlerini paylaştı.

ALTINDA YÖN HABER AKIŞINA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz hafta yükselişe geçen gram altın, 7 bin lira sınırına kadar çıkmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla düşüş eğilimine giren gram altın, 6 bin 660 lira seviyelerine kadar geriledi. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından yatırımcılar yeniden “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

ANZ’DEN YENİ RAPOR

Avustralyalı banka ANZ tarafından yayımlanan raporda, Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve merkez bankalarının para politikalarında gevşemeye gidebileceği belirtildi. Raporda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller için önümüzdeki 12 aya ilişkin üç farklı senaryo paylaşıldı.

ALTIN İÇİN 3 SENARYO

Bankanın ilk senaryosuna göre petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artıracak. Bu durumda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayına kadar faizlerde değişikliğe gitmeyeceği ve altının baskı altında kalacağı öngörüldü. İkinci senaryoda ise enerji krizinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, sanayi faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve tüketici harcamalarını azaltacağı ifade edildi. Üçüncü senaryoda ise ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yöneleceği ve bunun altın fiyatlarını destekleyeceği belirtildi.

“DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI”

ANZ raporunda şu anda 4 bin 557 dolar seviyesinde bulunan ons altının kısa vadede 4 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. Banka, yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

2026 SONU TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

ANZ, altına ilişkin uzun vadeli beklentilerini de revize etti. Banka, 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara düşürdü.

6 BİN DOLAR HEDEFİ ERTELENDİ

Daha önce ons altında 6 bin dolar seviyesinin 2027 başında görülebileceğini öngören banka, bu hedefin tarihini de erteledi. Yeni tahmine göre 6 bin dolarlık seviyenin 2027 yılının ortalarında görülebileceği belirtildi.

GRAM ALTINDA 8 BİN 200 TL SENARYOSU

Raporda yer alan tahminlerin gerçekleşmesi ve ons altının yıl sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine yükselmesi halinde, mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altının 8 bin 200 TL seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR