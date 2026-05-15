Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Haberin Videosunu İzleyin
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
15.05.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Haber Videosu

Avustralyalı banka ANZ, ons altının yıl sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Tahminin gerçekleşmesi halinde gram altının mevcut kur üzerinden 8 bin 200 TL seviyelerine kadar yükselebileceği belirtildi.

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler, piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Özellikle altın fiyatları üzerindeki baskı sürerken, yatırımcıların gözü yeniden yükseliş ihtimaline çevrildi. Avustralyalı banka ANZ, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken yeni tahminlerini paylaştı.

ALTINDA YÖN HABER AKIŞINA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz hafta yükselişe geçen gram altın, 7 bin lira sınırına kadar çıkmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla düşüş eğilimine giren gram altın, 6 bin 660 lira seviyelerine kadar geriledi. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından yatırımcılar yeniden “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

ANZ’DEN YENİ RAPOR

Avustralyalı banka ANZ tarafından yayımlanan raporda, Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve merkez bankalarının para politikalarında gevşemeye gidebileceği belirtildi. Raporda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller için önümüzdeki 12 aya ilişkin üç farklı senaryo paylaşıldı.

ALTIN İÇİN 3 SENARYO

Bankanın ilk senaryosuna göre petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artıracak. Bu durumda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayına kadar faizlerde değişikliğe gitmeyeceği ve altının baskı altında kalacağı öngörüldü. İkinci senaryoda ise enerji krizinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, sanayi faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve tüketici harcamalarını azaltacağı ifade edildi. Üçüncü senaryoda ise ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yöneleceği ve bunun altın fiyatlarını destekleyeceği belirtildi.

“DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI”

ANZ raporunda şu anda 4 bin 557 dolar seviyesinde bulunan ons altının kısa vadede 4 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. Banka, yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

2026 SONU TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

ANZ, altına ilişkin uzun vadeli beklentilerini de revize etti. Banka, 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara düşürdü.

6 BİN DOLAR HEDEFİ ERTELENDİ

Daha önce ons altında 6 bin dolar seviyesinin 2027 başında görülebileceğini öngören banka, bu hedefin tarihini de erteledi. Yeni tahmine göre 6 bin dolarlık seviyenin 2027 yılının ortalarında görülebileceği belirtildi.

GRAM ALTINDA 8 BİN 200 TL SENARYOSU

Raporda yer alan tahminlerin gerçekleşmesi ve ons altının yıl sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine yükselmesi halinde, mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altının 8 bin 200 TL seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
5 ilde ’change’ araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar 13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:17
Fast-food zincirini protesto eden gruba sözlü saldırı
Fast-food zincirini protesto eden gruba sözlü saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:34:13. #7.12#
SON DAKİKA: Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.