Motokuryelere SRC-Kurye belgesi için süre uzatıldı
15.05.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, motokuryeler için zorunlu SRC-KURYE ve Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027'ye uzattıklarını, 103 binin üzerinde kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Uraloğlu Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde, motokuryelere yönelik olarak gerçekleştirilecek düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi'nin 1 Ocak 2027 tarihine kadar temin edilebilmesine yönelik gerekli hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

SRC-KURYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ TEMİN SÜRESİ UZUYOR

Bakan Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle kurye işletmeciliği faaliyetlerinin ilk kez tanımlandığını hatırlattı. Düzenleme kapsamında kuryenin tanımı, kurye gönderisinin kapsamı, taşınabilecek gönderi miktarı ile kuryelerin uyması gereken usul ve esasların belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Kuryelerin herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeleri de yürürlüğe aldık" dedi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC-KURYE belgesi zorunluluğu getirildiğini belirten Uraloğlu, "Bu belge için 1 yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"103 BİNİN ÜZERİNDE KURYE İŞLETMECİSİNE YETKİ BELGESİ DÜZENLENDİ"

Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim imkanı sağlandığını da hatırlatan Uraloğlu, son bir yılda sektörde önemli bir kayıtlılık artışı yaşandığını söyledi. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendik. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106 bin 77 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayımız 100 bin 876'ya ulaştı."

Kullanılan taşıtların dağılımına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, taşıtların 91 bin 777'sinin motosiklet, 5 bin 710'unun motorlu bisiklet, 8 bin 325'inin kamyonet ve 265'inin otomobil olduğunu kaydetti.

Taşıt yaş ortalamasının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3,6 yaş ile en yüksek seviyede olduğunu belirten Uraloğlu, en düşük taşıt yaş ortalamasının ise 3 yaş ile Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğunu söyledi. Uraloğlu ayrıca kullanılan taşıtların yüzde 85,7'sinin 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekti.

"EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA BÖLGESİNDE DÜZENLENDİ"

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, en fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi'nde düzenlendiğini ifade etti. Uraloğlu, "Marmara Bölgemizde 54 bin 230 adet yetki belgesi düzenlendi, bu yetki belgelerinde 55 bin 578 taşıt kayıt altına alındı" dedi.

En fazla yetki belgesinin düzenlendiği ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu belirten Uraloğlu, en az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
