Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü

15.05.2026 13:11
ABD'nin Texas eyaletinde bir tren vagonunda zorlu sıcaklık koşulları nedeniyle 6 göçmen hayatını kaybetti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların, göçmen kaçakçılığı mağduru oldukları belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletinin Meksika sınırına yakın Laredo bölgesinde trenin yük vagonunda ölü bulunan 1'i çocuk 6 göçmenin, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermiden yaşamını yitirdiği ve göçmen kaçakçılığı mağduru olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, 12 Mayıs'ta eyaletin Meksika sınırına yakın bir bölgesinde tren vagonunda ölü bulunan 6 göçmene ilişkin açıklamalarda bulundu. Ölü bulunan kişilerin Honduras ve Meksika'dan geldiği bilgisini veren yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu ifade etti.

YÜKSEK SICAKLIĞA BAĞLI HİPERTERMİDEN YAŞAMINLARINI YİTİRDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer ayrıca, olay yerinden yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta bulunan, 49 yaşındaki bir Meksikalıya ait cesedin de olayla bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Göçmen kaçakçılığı mağduru olduğu değerlendirilen kişilerin, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermiden yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Laredo bölgesinde 12 Mayıs'ta 6 kişinin cesedi, demiryolu şirketi Union Pacific çalışanı tarafından bir yük konteynerinde bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

