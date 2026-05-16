Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek amacıyla muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığını açıkladı. Akdoğan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hem belgeyi düzenleyen kişi hem de belgeyi alan milletvekilinin eşi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Kamuoyunda tepki çeken iddiaların ardından gözler Hüseyin Altınsoy'a çevrildi.

ALTINSOY: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Altınsoy, söz konusu davanın eşi ve kız kardeşleri arasında açılan bir miras davası olduğunu belirtti. Altınsoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır.

Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Siyasi sebeple olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

MAHKEME HARCI TAMAMLANACAK

Altınsoy açıklamasında, yargı sürecinin devam ettiğini ve mahkeme ara kararı doğrultusunda harcın belirtilen süre içerisinde yatırılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, yaşanan tartışmanın siyasi gerekçelerle büyütüldüğü savunuldu.