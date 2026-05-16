Şoföre tepki yağıyor! İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan tehlikeli anlar büyük yankı uyandırdı. Üstü açık takım otobüsündeki futbolcular son anda faciadan kurtuldu.
RAMS Park’a doğru ilerleyen üstü açık takım otobüsü bir üst geçitten geçtiği sırada futbolcular büyük tehlike yaşadı. Oyuncuların son anda eğilerek başlarını köprüye çarpmaktan kurtulduğu görüldü.
Yaşanan olay sonrası bazı futbolcuların otobüs şoförüne tepki gösterdiği anlar dikkat çekti. Özellikle otobüsün hızının eleştirildiği görüldü.
Ortaya çıkan görüntüler sonrası Galatasaray taraftarları da duruma tepki gösterdi. Birçok taraftar, üst geçit öncesinde futbolcuların neden uyarılmadığını sorguladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan olayın ciddi bir kazaya dönüşebileceğini belirterek organizasyonda daha dikkatli davranılması gerektiğini savundu. Futbolcuların son anda eğilmesi olası bir faciayı önledi.
