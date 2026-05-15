CHP İstanbul İl Kongresi davası ertelendi! Kayyum kararı devam edecek

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz 2026 saat 11.00’e erteledi.

Gürsel Tekin ve heyeti kayyumluğa devam edecek.