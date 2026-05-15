Türkiye'nin 61 yıllık bebek kıyafeti firması konkordato talep etti

15.05.2026 11:24
Bursa merkezli 61 yıllık BBX Baby Kids Tekstil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, icra takiplerinin durdurulmasına karar verdi. 24 ülkeye ihracat yapan şirket için konkordato komiserleri de görevlendirildi.

1965 yılında Bursa’da kurulan ve bebek-çocuk tekstili alanında faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geçici konkordato mühleti kararı verildi. Bursa 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirerek 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet tanıdı.

MAHKEMEDEN İCRA VE HACİZ TAKİPLERİNE DURDURMA KARARI

Mahkeme kararı kapsamında şirket aleyhine yeni icra takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılan takipler ise durdurulacak. Kararda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki takipler de dahil olmak üzere hiçbir işlemin yürütülmeyeceği belirtildi.

Ayrıca ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının da uygulanmamasına hükmedildi. Mahkeme, rehinli alacaklarla ilgili takiplerin sürdürülebileceğini ancak rehinli malların satışının yapılamayacağını açıkladı.

24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

İki fabrikası bulunan BBX Baby Kids Tekstil’in çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirdiği öğrenildi. Şirketin mali darboğaza girmesi nedeniyle konkordato talebinde bulunduğu belirtildi.

Geçici mühlet süreci boyunca şirketin mali yapısının inceleneceği ve borç ödeme planının değerlendirileceği ifade edildi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti oluşturdu. Hukukçu Hakan Yıldız ile bağımsız denetçiler Atilla Aksu ve Zekiye Bilen geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Komiser heyeti, şirket faaliyetlerini yakından takip ederek konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin inceleme yapacak.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER İÇİN “KONKORDATO TEDBİRİ” ŞERHİ

Mahkeme kararında dikkat çeken bir başka detay ise çeklerle ilgili oldu. Geçici mühlet ilanından sonra bankaya ibraz edilen ve karşılığı bulunmayan çeklere “karşılıksızdır” şerhi yerine “konkordato tedbiri” şerhi düşülmesine karar verildi.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Şirketten alacaklı olan kişi ve kurumların, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye itiraz edebileceği belirtildi. Alacaklıların, konkordato verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ortaya koyarak talebin reddini isteyebileceği ifade edildi.

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Avrupa bizi kiskaniyor diyenler 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 01:40:44. #7.12#
