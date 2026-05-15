Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı
15.05.2026 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı
Haber Videosu

İstanbul Beşiktaş'ta bir ticari aracın çarptığı kadın polis memuru ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru ameliyata alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kazada ticari aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü öğrenilemeyen 34 MLL 920 plakalı ticari araç, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden Dolmabahçe Caddesine dönüş yaptığı esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis memuru yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu ağır olan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun ameliyata alındığı öğrenilirken kazaya karışan araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneydoğu’nun ’saklı cenneti’ Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
İstanbul Adliyesi’ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Erdoğan, Kazakistan’da Yapay Zeka Merkezi’ni Ziyaret Etti Erdoğan, Kazakistan'da Yapay Zeka Merkezi'ni Ziyaret Etti
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

14:27
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
14:16
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
14:12
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
13:35
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı
İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
13:22
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
13:02
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
12:49
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 15:20:42. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.