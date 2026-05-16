Eskişehir ilk kez Kültür Yolu\'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

16.05.2026 11:26
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotası Eskişehir'de festival coşkusu başladı. Şehrin lezzet haritası, ilk kez düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde vitrine çıkacak. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlendi. Bakan Ersoy, “Lezzet Noktası” uygulamasıyla festivalin şehirlerin kültürel kimliğini ve yerel mutfaklarını öne çıkaran güçlü bir vitrine dönüştüğünü ifade etti.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali şehrin farklı noktalarına yayılan etkinliklerle sanatın ve kültürel yaşamın buluşma adreslerinden biri olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı festival konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Odunpazarı Modern Müze’de sanatseverlerle buluşturulan festivalin açılışına Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer katıldı.

ESKİEHİR'İN DÖRT BİR YANI FESTİVAL SAHNESİNE DÖNÜŞECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin çok yönlü bir planlamayla hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Ersoy, festivalin kültür varlıklarını ihya etme yönüne de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, geleneksel değerlerimizle ve uluslararası sanat uygulamalarıyla buluşturarak insanımızın sosyo-kültürel hayatını zenginleştirmek bu festivalin sadece bir yönü. Bir diğer yönü kültür varlıklarımızı ihya etmektir.”

Şehirlerde kültür varlıklarını ön plana çıkaracak özenli güzergâhlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, etkinlik noktalarının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 26 şehri kapsayan büyük bir organizasyona dönüştüğünü dile getiren Ersoy, şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı olduğunu belirtti.

“9 gün boyunca, şehrimizde belirlediğimiz 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta tam 177 etkinlik gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, festivalin altıncı yılında kapsamı, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, konuşmasında, “Büyük düşünerek, sebeplerini masaya yatırıp, gereklerini hesaplayıp, sonuçlarını, kazanımlarını öngörerek girdiğimiz bu yol bugün süresiyle, kapsamıyla, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivaline; Türkiye’nin bir marka değerine dönüşmüştür.” dedi.

GASTRONOMİ FESTİVALİN YENİ ÇEKİM GÜCÜ OLDU

Türk mutfağının tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, gastronominin Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, “TGA ile birlikte gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin “Lezzet Noktası” uygulamasıyla gastronomi alanında güçlü bir vitrine dönüştüğünü belirten Ersoy, bu modelin şehirlerin gastronomi değerlerini görünür hale getirdiğini kaydetti. Bakan Ersoy, “Bu uygulama; şehirlerin gastronomi varlığını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve festivalimize katılanları şehirlerimizin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir mutfağının festivalin en özel başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Cevizli Haşhaş Ekmeği, Haşhaşlı Çörekler, Çibörek, Balaban Köfte ve Gombo Çorbası gibi lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti.

Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlediklerini aktaran Bakan Ersoy, “Değindiğim geleneksel lezzetleri, met ve nuga helvası ile taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor.” dedi.

Festivalin şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu da dile getiren Bakan Ersoy, önceki şehirlerde yer alan işletmelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bakan Ersoy, “Esnaflarımız, festival döneminde normalde bir haftada yakaladıkları yoğunluğu bir günde yaşadıklarını ifade etti.” ifadelerini kullandı.

Lezzet noktalarının yalnızca festival süresiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, belirlenen gastronomi duraklarının yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik etmeye devam edeceğini söyledi.

FESTİVAL ŞEHRİN HER NOKTASINA HAREKET GETİRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirlerin tanıtımına, iç turizme ve yerel ekonomiye güçlü katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali bütün bu unsurları, değer, etkinlik ve uygulamaları bir araya getirdiğinde şehirlerimizin etkin şekilde tanıtımına, iç turizmde ciddi bir hareketliliğe, esnafımıza ve dolayısıyla yerel ekonomiye doğrudan pozitif etki sunmaktadır. Bu etki her yıl artmaktadır.” diye konuştu.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Bakan Ersoy, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Levent Yüksel, Haluk Levent, Buray, Poizi, Bengü, Ebru Yaşar ve Sagopa Kajmer’in Türk dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan ana sahnede müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Yüreklere dokunan bir müzikal hikâye “Sen de Gitme Triyandafilis” adlı müzikalin Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde sahneleneceğini kaydeden Bakan Ersoy, Yaşayan Miras Eskişehir Sergisi’nde de lüle taşı işlemeciliğinden cam sanatına kadar çok sayıda kültürel değerin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ustaların katılımıyla 27 farklı atölye çalışmasının gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ve lüle taşı üzerine gerçekleştireceğimiz söyleşiyle de geleneksel değerlerimizi anlatacak, öğretecek, çok yönlü bir sanatsal bilgi ve deneyim sunacağız.” dedi.

ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Sergisi”nin de Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşacağını kaydeden Ersoy, çocuklar için Dede Korkut Parkı’nda Çocuk Köyü kurulduğunu da hatırlattı.

Eskişehirlilere festival çağrısında bulunan Bakan Ersoy, konuşmasını “Böylesi bir kültür-sanat şölenini kaçırmamak için ben Eskişehirlileri ailecek festivalimize davet ediyorum.” diyerek tamamladı.

