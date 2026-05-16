Fenerbahçe\'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARSENAL İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol basını AS’ın haberine göre Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler’i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

90 MİLYON EURO DETAYI

Haberde Arda Güler için konuşulan transfer bedelinin 90 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Genç yıldızın Avrupa’daki yükselen değerinin dikkat çektiği ifade edildi.

FENERBAHÇE’YE DEV GELİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin de önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün sonraki satıştan pay maddesi sayesinde yaklaşık 18 milyon euro kazanabileceği öne sürüldü.

REAL MADRID PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Milli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeler futbol dünyasında yakından takip ediliyor.