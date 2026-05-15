Bahis eylemi sebebiyle PFDK\'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük\'e ceza çıkmadı

15.05.2026 13:39
TFF PFDK, bahis soruşturması geçiren hakem Zorbay Küçük'e ceza vermezken, Fenerbahçe'ye 1 milyon 460 bin, Galatasaray'a 720 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 1 maç men ve 80 bin lira, CEO Ceyhun Kazancı'ya ise 380 bin lira para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük'e ceza vermedi.

CEZA VERİLMEDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, son olarak Ekim 2025'te maç yöneten ve daha sonra disipline sevk edilen hakem Zorbay Küçük için "isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

DİĞER CEZALAR

Disiplin kurulu, çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon 460 bin, Galatasaray'a 720 bin, ikas Eyüpspor'a 700 bin, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 480 bin, Samsunspor'a 280 bin ve Kasımpaşa'ya 90 bin lira para cezası uyguladı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası aldı.

Kurul Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ise "akredite edilmediği alanda bulunmasından" ve "müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri" nedeniyle 380 bin lira ve 90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

PFDK, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti. Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Sipay Bodrum FK'ye 410 bin, Arca Çorum FK'ye ise 220 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA

