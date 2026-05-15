AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan\'dan Özel\'e yanıt: İftiraların yüzünden İzmir için çalışmaktan geri durmayız

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından sert sözlerle karşılık verdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Bayraklı İlçe Spor Kompleksi açılışında yaptığı konuşmada Eyyüp Kadir İnan’ı hedef alarak, “Adam iktidar partisinde hasbelkader önemli görevlere gelmiş, oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehir aleyhine kullanıyor. Onların gençleri bir yere gelince İzmir'e hizmeti engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“GENEL BAŞKANLIĞIN ŞAİBELİDİR”

Özel’in sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt veren İnan, “Benim siyasi geçmişimde ‘hasbelkader’ tek bir an yoktur ama senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir” dedi.

“WHATSAPP’TAN KÜFÜR SAYDIRACAĞINA…”

İnan açıklamasının devamında CHP yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Bize iftira atmadan önce; dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor.

Sana gerçeği söylemiyorlarsa, aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz.

WhatsApp’tan arkadaşlarına küfürler saydıracağına, git kendi başkanlarından doğru bilgi al.

Onları kendinden ve rüşvetçi arkadaşlarından uzak tut da biraz iş üretsinler.”

“İZMİR İÇİN TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN EMRİNDEYİZ”

Açıklamasının sonunda İzmir’e hizmet vurgusu yapan İnan, “Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.