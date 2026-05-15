Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Çiftçi\'den işaret diliyle anlamlı mesaj
15.05.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Çiftçi\'den işaret diliyle anlamlı mesaj
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası'na özel paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, işaret dilini kullanarak, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Engelliler Haftası dolayısıyla video mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi paylaşımında, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz" mesajı verdi.

"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAK, DAYANIŞMAYI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Çiftçi, engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirterek, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam. Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Politika, Siyaset, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneydoğu’nun ’saklı cenneti’ Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
Türkiye’nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu: Tavuk döner tahtı kaybetti Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu: Tavuk döner tahtı kaybetti
İstanbul Adliyesi’ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Küresel Sumud Filosu Gazze’ye gitmek üzere Marmaris’ten demir aldı Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı
İngiltere’de kriz büyüyor Sağlık Bakanı istifa etti, Starmer’a baskı büyüdü İngiltere'de kriz büyüyor! Sağlık Bakanı istifa etti, Starmer'a baskı büyüdü
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

14:27
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
14:16
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
14:12
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
13:35
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı
İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
13:22
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
13:02
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
12:49
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 15:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.