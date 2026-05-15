Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti

15.05.2026 13:56
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir lisede arkadaşlarıyla top oynayan 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerinin kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayan genç, hastanede hayatını kaybetti.

TOP OYNARKEN YERE YIĞILDI

Olay, Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde top oynadığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü.

Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine öğretmenler olay yerine koştu. Yapılan kontrolde öğrencinin nabzının durduğu fark edildi.

ÖĞRETMENLER KALP MASAJI YAPTI

Sağlık ekiplerine haber veren okul yönetimi, ambulans gelene kadar öğrenciye kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“ACIMIZ TARİFSİZ”

14 yaşındaki öğrencinin ölümü okulda büyük üzüntüye neden oldu. Okul yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acımız tarifsiz” ifadelerini kullandı.

Menderes Durmuş’un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

