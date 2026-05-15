Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe\'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler
15.05.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin UEFA harcama limitlerinde kritik seviyeye geldiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yüksek maaşlı futbolcularla yolları ayırarak bütçeyi küçültmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi mali tabloyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün UEFA harcama limitlerinde kritik seviyeye geldiği öne sürüldü.

YÜKSEK MAAŞLAR KRİZ ÇIKARDI

Takımdaki yüksek maliyetli futbolcular nedeniyle bütçede alarm verildiği belirtildi. Yeni yönetimin, maaş yükünü azaltmak için bazı yıldız isimlerle yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.

EDERSON DETAYI

Haberde, takımın en yüksek maliyetli oyuncularından birinin Ederson olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin kaleci konusunda yeni bir planlama yapabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

MOURINHO VE KEREM TRANSFERİ LİMİTLERİ ZORLADI

Jose Mourinho’nun maliyeti ve Kerem Aktürkoğlu transferinin ardından Fenerbahçe’nin UEFA limitlerini zorladığı belirtildi. Kulübün mali dengeleri korumakta zorlandığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO CEZA İDDİASI

Fenerbahçe’nin UEFA’dan yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde ceza alabileceği öne sürüldü. Kulüp cephesinde harcama limitleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

YENİ YÖNETİMDEN TASARRUF HAMLESİ

Seçim sonrası göreve gelecek yönetimin maaş bütçesinde küçülmeye gitmesi bekleniyor. Yeni transferler için finansal alan açılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zafer koc zafer koc:
    Ceza gelsin hatta transfer yasağı da gelsin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.